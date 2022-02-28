35-річний мешканець Закарпаття опублікував звернення до Путіна на YouTube

СБУ відкрила справу проти 35-річного мешканця Закарпаття, який фіксував геолокації військових об’єктів на території області та записав та опублікував на YouTube звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна із закликом завдати артилерійських ударів по військових базах і складах.

Про відкриття кримінального провадження стосовно закарпатця за диверсію та державну зраду повідомила прес-служба СБУ Закарпаття ввечері понеділка, 28 лютого.

«Громадянин України здійснював фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення і поширював їх на YouTube. Крім цього, чоловік закликав президента РФ наносити артилерійські удари по цим об’єктам з метою їх знищення», – зазначається у повідомленні СБУ Закарпаття.

Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про 35-річного мешканця Закарпатської області. Наразі правоохоронці відкрили стосовно нього кримінальне провадження за статтями 113 (диверсія) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зловмисника ще не затримали.

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