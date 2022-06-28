Російські дипломати мають покинути Болгарію до опівночі 3 липня 2022 року

Болгарія прийняла рішення вислати з країни 70 працівників російського посольства у Софії. Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, передає агентство БТА.

Голова болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на іноземну розвідку, а «їхня дипломатична роль була лише прикриттям». Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.

«Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до Росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув», – зазначив прем’єр.

Рішення було ухвалене через 6 днів після того, як парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Пєткова. Той заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Пєтков також звинуватив Росію в тиску на парламент через її прихильників із партії «Возраждане».

Дипломати мають покинути країну до опівночі 3 липня 2022 року, повідомило МЗС Болгарії.

Заступниця міністра закордонних справ Ірена Димитрова викликала посла Російської Федерації на зустріч у Міністерстві закордонних справ. Посол Елеонора Митрофанова сказала послу про рішення болгарської сторони скоротити чисельність російських представництв у країні до меж, що не перевищують кількість представництв Болгарії в Російській Федерації. Чисельність має підтримуватися в межах до 23 дипломатичних та 25 адміністративно-технічних працівників.