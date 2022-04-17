Болгарія та Естонія в рамках санкцій ЄС запровадили заборону на захід у свої порти для суден з Росії. Про це повідомило агентство Associated Press.

«Всім суднам під російським прапором, а також суднам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в морські і річкові порти Болгарії», – наводить AP витяги із заяви Морської Адміністрації Болгарії.

AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для аварійних суден, або тих, що потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти в ЄС.

Естонія також оголосила про заборону, додавши, що вона буде діяти і для суден, які після 24 лютого змінили свій прапор з російського на будь-який інший.

Раніше такі обмеження також ввели Румунія, Італія, Литва та Бельгія.