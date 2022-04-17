Болгарія і Естонія закрили суднам з РФ доступ до своїх портів
Порти вирішили закрити в рамках нового пакету санкцій ЄС проти Росії
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Болгарія та Естонія в рамках санкцій ЄС запровадили заборону на захід у свої порти для суден з Росії. Про це повідомило агентство Associated Press.
«Всім суднам під російським прапором, а також суднам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в морські і річкові порти Болгарії», – наводить AP витяги із заяви Морської Адміністрації Болгарії.
AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для аварійних суден, або тих, що потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти в ЄС.
Естонія також оголосила про заборону, додавши, що вона буде діяти і для суден, які після 24 лютого змінили свій прапор з російського на будь-який інший.
Раніше такі обмеження також ввели Румунія, Італія, Литва та Бельгія.