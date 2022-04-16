Панорама Констанци – головного порту Румунії на березі Чорного моря у Добруджі

Кораблям під російським прапором, включаючи яхти або катери, з неділі, 17 квітня, заборонено заходити в румунські порти Чорного моря. Про це заявило військово-морське управління (ANR) Румунії, повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання Antena 3.

«Відповідно до Регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні від 17 квітня 2022 року, з 00:00, заборонено заходити в румунські порти будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором, у тому числі суднам, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року», – сказано у повідомленні.

Своєю чергою, за словами міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну, судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг. Про це повідомили українські прикордонники.

Нагадаємо, що на другий день повномасштабної війни Росії проти України держава-терорист Росія атакувала кораблі у Чорному морі під прапорами Румунії та Панами.