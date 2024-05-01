Організатором схеми виявився 25-річний мешканець Львова, його затримали

У вівторок, 30 квітня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали 25-річного львів’янина, причетного до переправлення ухилянтів за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Затримали учасника схеми під час отримання 7 тис. доларів від клієнта.

Як розповіли в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, чоловіків призовного віку влаштовували на підприємства, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, та вносили їх дані до інформаційної бази. Це давало ухилянтам підстави для безперешкодного перетину кордону.

«Бажаючих оформляли як других водіїв до підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Надалі відомості вносили до інформаційної бази. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини», – йдеться в повідомленні ДСР.

Учасника схеми затримали на гарячому під час отримання грошей

30 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими затримали 25-річного учасника схеми під час отримання коштів. Йому повідомили про підозру в незаконному перепраленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 тис. грн застави. Проводяться заходи для оголошення підозри другому учаснику злочинної схеми.