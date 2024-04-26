Жінки намагалися визволити свого знайомого, якого доставили у ТЦК

У п’ятницю під ранок, 26 квітня, жінки з кулаками та криками намагалися увірватися у приміщення районного ТЦК у Мостиськах на Львівщині, щоб визволити 48-річного мешканця Харківщини, якого доправили у військкомат з кордону для уточнення облікових даних. Там стався конфлікт з військовослужбовцями, окремі з яких перебували в нетверезому стані. На інцидент зреагувало керівництво Львівського обласного ТЦК, де за цим фактом почали службову перевірку.

За інформацією ZAXID.NET, співробітники РТЦК у Мостиськах у співпраці з прикордонниками доставили до ТЦК військовозобов’язаного чоловіка для оновлення його даних. 48-річний мешканець Харківщини у товаристві двох жінок якраз повернувся з Польщі через пункт пропуску у Шегинях. Жінок обурила поведінка військових, тому вони вирішили «визволяти» свого колегу та намагалися увірватися у приміщення військкомату. У результаті виник конфлікт з військовослужбовцями.

«Дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків», – розповіли у ЛОТЦК.

У обласному військкоматі також уточнили, що подія сталася близько 4:00 ночі. «Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби», – повідомили у ЛОТЦК.

Cудячи з відео очевидців, яке є у розпорядженні ZAXID.NET, окремі працівники ТЦК були в нетверезому стані і вживали до жінок нецензурну лайку. На це в обласному ТЦК зазначили, що засуджують таку поведінку військовослужбовців та проводять перевірку щодо їхніх дій.