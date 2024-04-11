Львівський ОТЦК закликає долучатися до свого війська, щоб не воювати у чужому

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з Львівською міськрадою створив мотиваційний відеоролик для рекрутингу чоловіків у військо. На відео кілька чоловіків пояснюють, чому вони не можуть воювати, перелічуючи найпоширеніші причини ухилення від мобілізації. Наприкінці ролика виявляється, що їх мобілізують до російської армії. Гаслом інформаційної кампанії стало: «Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!».

«Впродовж останніх тижнів в публічному просторі з'явилось декілька відео, головною темою яких є ухилення від мобілізації українців. Ці ролики є частиною інформаційної кампанії країни-агресора та поширюються здебільшого через Telegram-канали. На противагу цьому Львівський ОТЦК та СП і Львівська міська рада створили комунікаційні кампанії», – повідомляють у прес-службі ОТЦК.

У Львівському ОТЦК зазначили, що цільовою аудиторією відео є чоловіки, але раді бачити у лавах ЗСУ і жінок. Всі охочі вступити до війська можуть звертатися до ТЦК свого району або ж до Центру рекрутингу української армії, що на вулиці Левицького, 67.

Нагадаємо, що 10 квітня у Львові відкрили рекрутинговий офіс 24 ОМБр імені короля Данила. Крім цього, у місті працюють рекрутингові центри батальйону «Вовки Да Вінчі», 103 бригади ТрО та штурмової бригади НГУ «Азов».