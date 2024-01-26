Рекрутинговий центр батальйону «Вовки Да Вінчі» працює на площі Ангелів у Львові

У Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 1-го окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла. Центр запрацював на площі Ангелів, що навпроти Гарнізонного храму.

На відкритті центру, яке відбулось у п’ятницю, 26 січня, були присутні заступник начальника з розвідки батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов, керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова та командир взводу Олександр Ябчанка.

«Батальйон “Вовки Да Вінчі” тепер офіційно у Львові. В нас вже є добрий досвід співпраці з батальйоном у напрямку реабілітації та протезування. А сьогодні відкрили перший в Україні центр рекрутингу до героїчного батальйону. Просто на площі Ринок можна отримати інформацію про вакансії, обрати бажану і одразу пройти співбесіду», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Центр відкрили у співпраці з Львівською міською радою. Батальйон безкоштовно отримав у тимчасове користування приміщення у центрі міста на площі Ангелів (поблизу Гарнізонного храму). Ремонт приміщень виконали за кошти благодійників. У приміщенні рекрутингового центру облаштували музей бойової слави батальйону з артефактами, що їх привезли з найгарячіших точок бойових дій.

«Дуже важливо відкрити саме у Львові наш рекрутинговий центр, тому що Галичина нам подарувала дуже багато вагомих людей. Якщо ми хочемо перемоги, всі мають зрозуміти, що кожен внесок дуже важливий. І нам в батальні потрібні і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи – тобто вакансії є, і кожен зможе знайти себе. Головне мати бажання і мотивацію захищати країну», – розповів Сергій Філімонов.

Дізнатись більше про рекрутинговий центр батальйону можна за номером телефону: 0 800 400 403.

Нагадаємо, у Львові також працюють рекрутингові центри бригади спеціального призначення НГУ «Азов», 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та львівської 103-ї бригади ТрО.