Ілля Самойленко зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим

У середу, 29 березня, у Львові запрацює рекрутинговий центр штурмової бригади НГУ «Азов». Кожен охочий зможе зголоситися добровольцем до легендарного підрозділу.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий після зустрічі з командуванням бригади у ратуші.

«Поговорили з хлопцями про ситуацію на фронті, професійну підготовку військових та важливість якісної фізичної та психологічної реабілітації поранених», – зазначив Андрій Садовий.

фото прес-служби ЛМР

Центр рекрутингу працюватиме у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарській, 41. Перед візитом потрібно пройти співбесіду за номером телефону 073 033 43 08.

Нагадаємо, у лютому «Азов» став бригадою Національної гвардії України. Його створили у 2014 році як батальйон МВС «Азов», згодом він збільшився до полку, а потім переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади НГУ.