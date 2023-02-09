«Азов» став бригадою Національної гвардії України
«Азов» став однією зі штурмових бригад «Гвардії наступу»
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Відтепер «Азов» – бригада Національної гвардії України. Про це в четвер, 9 лютого, повідомила прес-служба «Азову».
«Відтепер “Азов” – бригада Національної гвардії України. Цьому зростанню передувала майже дев'ятирічна бойова історія “Азову”», – йдеться в повідомленні.
У ньому зазначається, що у 2014 році батальйон МВС "Азов" брав участь у звільненні Маріуполя, боях за Іловайськ. «Азов» збільшився до полку, а згодом переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади НГУ.
Крім того, у 2015 році «Азов» брав участь у Широкинській операції, у 2019 році – обороні Світлодарської дуги, у 2022 році – 86 днів оборони Маріуполя, «Азовсталь», бої на південному напрямку.
У 2023 році Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад «Гвардія наступу», тож бригада НГУ «Азов» стала однією з них.
Зауважимо, що штурмові бригади «Гвардії наступу», набір до яких Міністерство внутрішніх справ оголосило 2 лютого, мають стати у стрій вже 1 квітня.