ССО «Азов» стали бригадою Сухопутних військ і вже воюють в Бахмуті

Сили спеціальних операцій полку «Азов» стали 3-ю окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ і вже воюють на Бахмутському напрямку. Про це повідомляється в Youtube-каналі ССО «Азов».

«ССО АЗОВ масштабується та набуває ще більшої міці у визвольній війні. Віднині ми 3-тя окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ. Наш підрозділ був створений 24-го лютого, у боях за столицю. Бійці ТрО Азов Київ вже доводили свою бойову дієздатність й зростали до підрозділу Сил спеціальних операцій. Нові бригадні знамена вже підкорюють фронт на найгарячішому, Бахмутському напрямку», – розповіли у підрозділі.

Бойовий шлях підрозділу розпочався з добровольчого загону територіальної оборони 24 лютого 2022 року, створеного ветеранами підрозділу полк «Азов» та представниками Азовського руху.

Бійці ТРО «Азов» захищали Київ та Київщину, а навесні підрозділ був переформатований, і як ССО АЗОВ знищував ворога на Запорізькому напрямку, допомагав звільняти Херсон та бився на Донеччині. В оновленій бригаді відзначили, що постійно зростають чисельно, приймаючи та вишколюючи в своїх лавах високомотивованих бійців.

Оновлені знамена 3-ї окремої штурмової бригади символізують «тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності».

Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі. Воїнську майстерність, холодну лють до ворога та прагнення звільнити своє ми втілимо в боротьбі з окупантами на шляху до нашої остаточної перемоги. Час вирішальної битви настав".