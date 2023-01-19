У Facebook та Instagram більше не блокуватимуть контент про полк «Азов»

Американська корпорація конгломерату соціальних мереж Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram пообіцяла не блокувати контент про полк «Азов». Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віце- президенткою з питань політики модерування Монікою Біккерт в Давосі.

«Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів», – повідомив український міністр.

За його словами, найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк «Азов».

«Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», – повідомив Федоров у Telegram.

Контент з інформацією про полк «Азов», який поширювали українські ЗМІ в соціальних мережах, часто ставав причиною блокування їхніх сторінок у Facebook та Instagram.

Частина контенту у Facebook та Instagram блокується через автоматичні алгоритми соцмереж. Політика компанії щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні. Окрім автоматичних алгоритмів та штучного інтелекту, існує проблема в якості модерування контенту з України. Частина блокувань відбуваються також через надмірну активність російських ботів, що масово скаржаться на публікації.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України зверталося до компанії Meta через блокування українського контенту в соцмережах. Мінцифри просило відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту, а також поділитися списком заборонених слів, які алгоритми розцінюють як неприйнятні.