Компанія Google оприлюднила список пошукових запитів, які були найпопулярнішими в Україні у році, що минає. Про це пише УП.

Найбільше зростання у 2022 році показав пошуковий запит «Карта повітряних тривог». Другий за популярністю – «Новини України», а на третьому місці – «єДопомога». До першої десятки увійшли також запити «Карта України», «Байрактар» та новий сезон шоу «Холостяк».

Найбільшою популярністю в категорії «Персона» користувались Олексій Арестович, Привид Києва, Валерій Залужний, Борис Джонсон та Віталій Кім.

У категорії «Українська географія» цього року найбільше зростання показали Гостомель, Буча, Маріуполь, Чорнобаївка, Херсон та острів Зміїний.

Найпопулярнішим запитом в категорії «Покупка року» стали генератор, сіль, бронежилет, марка «русскій корабль».

Щодо роз'яснюючих запитів, то найчастіше українські користувачі запитували у Google, що таке Swift, ленд-ліз, надзвичайний стан, НАТО, військовий стан, паляниця, дефолт, загальна мобілізація і блекаут.