Дочірня компанія Google – Jigsaw – наступного тижня почне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів із двох британських університетів, пише Reuters.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для «щеплення» людей від шкідливого контенту у соціальних мережах. Ролики, які будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube від Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям ідентифікувати емоційні маніпуляції у заголовках новин.

Кампанія спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації.

«Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає абсолютно жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах», – сказала керівниця відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг.

За її словами, Польщу обрали тому, що в ній найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними прикладами для решти Європи. Кампанія триватиме один місяць.

З України з початку війни до 16 червня виїхали 7,704 млн людей, назад повернулися – 2,559 млн, повідомило Міністерство внутрішніх справ України. У Європі, станом на 16 червня, 3,207 млн біженців з України були зареєстровані на тимчасовий захист або в інших подібних національних програмах захисту, зазначає «Forbes Україна».