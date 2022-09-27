У російському полоні залишається ще майже 800 азовців. Серед полонених є понад 40 жінок, є серед них і вагітні. Також росіяни утримують багато літніх людей, в яких є хронічні захворювання, повідомили у Telegram-каналі патронатної служби «Янголи Азову».

За словами керівниці відділу по роботі з полоненими та їхніми сім'ями Патронатної служби Азову Ольги Кравченко, полонені, зокрема вагітні, не отримують належної медичної підтримки, тож дуже важливо повернути полонених на підконтрольну Україні територію.

Також Ольга Кравченко розповіла, що окупанти утримують чимало людей похилого віку, в яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

«У полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання. Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — зараз. Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до наших полонених, але цього не відбувається, адже та сторона не підпускає їх», – повідомила Ольга Кравченко.

За словами Ольги Кравченко, майже у 90% звільнених захисників діагностували важку анорексію, моральне та психологічне виснаження.

«Поранення – застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на "Азовсталі", ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору», – розповіла Кравченко.

За її словами, всі визволені бійці зараз перебувають у медичних закладах, нікого з них не відправили додому, бо всі потребували лікування.

Також у патронатній службі розповіли, що не можуть опитувати звільнених із полону військових щодо інформації про інших в'язнів Кремля.

«Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають. Тобто вони ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що вони знають, кому хтось вітання передавав, і зв'яжемось із родичами, але, на жаль, не зараз, не найближчим часом», – пояснили в патронатній службі.

Нещодавно віце-прем'єрка Ірина Верещук розповіла, що в російському полоні залишається близько 2500 українців, серед них є цивільні. Робота щодо їхнього повернення триває.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових. За час перебування в полоні жоден із українських полонених не бачив представників Червоного Хреста. Багато із них зазнали тортур.