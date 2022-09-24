«Пташка» опублікувала перший допис у соцмережі після повернення з російського полону

Парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка» опублікувала перший допис у соцмережі після повернення з полону. У своєму Insagram вона опублікувала фото на фоні українського прапора, а також подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

«Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!», – написала вона.

Вона додала, що якщо перестане посміхатися, це означатиме, що вона вмерла.

«Зализуємо рани і в стрій! Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок», – зазначила вона.

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону звільнили 215 українських захисників, зокрема й командирів «Азовсталі». також серед звільнених були парамедикиня Катерина «Пташка» Поліщук та вагітна на 9 місяці парамедикиня Мар’яна Мамонова. Зазначимо, що довгий час про долю 21-річний Поліщук нічого не було відомо. Пізніше росіяни оприлюднили відео з полоненою захисницею «Азовсталі».