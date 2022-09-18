Катерина Поліщук (позивний «Пташка») з травня разом з іншими бійцями з «Азовсталі» перебуває в російському полоні

У мережі з’явилося відео на якому 21-річна госпітальєрка Катерина Поліщук (позивний «Пташка»), яка була серед захисників Маріуполя, перебуває перед камерами російських пропагандистів.

На опублікованому відео росіяни у титрах називають Поліщук «снайперкою «Азову»«, що є відвертою брехнею, адже вона служить парамедикинею у медичному добровольчому батальйоні «Госпітальєрах» з 2021 року

Відповідаючи на запитання пропагандистів полонена на відео говорить, що вона на війні була максимально корисна, працюючи медиком.

«Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик», – розповіла вона.

Поліщук зізналася, що шкодує тільки про те, що висловлювала нецензурні слова на одному з відео.

«Мені дуже соромно перед моєю мамою. Я думаю, якщо в мене був би вибір: їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала», – сказала вона.

Катерина Поліщук стала відомою після того, як навесні 2022-го соцмережами розлетілось відео за її участі. На ньому в підвалах «Азовсталі» вона співала пісні ОУН-УПА.

Вона закінчила Тернопільський мистецький коледж ім. Соломії Крушельницької. Грає на бандурі, пише вірші. Поліщук служить парамедикинею у «Госпітальєрах» з 2021 року. 24 лютого поїхала до Маріуполя. Після того, як російські війська розбомбили шпиталь, допомагала гарнізону захисників «Азовсталі».

З травня разом з іншими бійцями з «Азовсталі» Катерина Поліщук перебуває в російському полоні.