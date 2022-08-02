Сьогодні Верховний суд РФ визнав український полк «Азов» терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії

У вівторок, 2 серпня, Верховний суд РФ визнав український полк «Азов» терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії. Українські захисники з полку «Азов» прокоментували таке рішення. Вони вважають, що таким чином Росія намагається «виправдати» масове вбивство військовополонених азовців в Оленівці.

«Після публічної страти військовополонених полку «Азов» у Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією». Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом! Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об’єднатися проти держави-терориста», – заявили в «Азові».

Сьогодні російське інформаційне агентство ТААС повідомило, що Верховний суд РФ визнав український полк «Азов» терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії.

«Адміністративну заяву генерального прокурора задовольнити, визнати український воєнізований підрозділ «Азов» терористичною організацією та заборонити його діяльність на території Російської Федерації», — оголосила рішення суддя. За її словами, виконання рішення починається негайно.

Зазначається, що суд оголосив лише резолютивну частину рішення, його мотиви залишаються невідомими. Рішення поки що не набуло чинності і може бути оскаржене в апеляції.

Розгляд позову прокуратури відбувся за відсутності представників протилежної сторони. Більшість засідання провели у закритому режимі. Для журналістів трансляцію засідання включали тільки на стадії допиту свідків.

Також в інформації вказано, що учасники організації, яку суд визнав терористичною, несуть кримінальну відповідальність. Засновники такої організації та її керівники караються позбавленням волі терміном від 15 до 20 років зі штрафом до одного мільйона рублів. Рядові учасники — терміном від 5 до 10 років зі штрафом до 500 тисяч рублів. Ті, хто добровільно припинив участь у діяльності організації до початку розслідування, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що 29 липня росіяни скоїли масове вбивство у виправній колонії в окупованій Оленівці, що на Донеччині, де утримували українських полонених. За різними даними, внаслідок вибуху загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до бараку, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов». За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці». Ймовірною причиною вибуху в Оленівці називають російську термобаричну зброю.