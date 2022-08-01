Українських полонених росіяни поселили у барак, який згодом підірвали

Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху у колонії з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці була термобарична зброя. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Наразі ми залучили наших міжнародних експертів, і вже є поради міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генерального прокурора, і хочу вже повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів», – зазначив генпрокурор, пише ТСН.

Костін наголосив, що українські військовополонені загинули не від ракетного обстрілу. У цьому міжнародні експерти впевнені.

«Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора», – додав він.

Що стосується конкретних осіб, то невідкладні слідчі дії розпочаті, вони тривають, але це питання є складнішим, зазначив Костін.

«На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі (корпусу колонії в Оленівці - ред.) ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми маємо вже попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресор», – підсумував генпрокурор.

Як інформував ZAXID.NET, 29 липня стало відомо про розстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, зокрема – захисників «Азовсталі». За різними даними, внаслідок вибуху загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до бараку, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов». За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці».

Захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Таким чином, солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють.