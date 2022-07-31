Міжнародний комітет Червоного Хреста «МКЧХ» подав запит на доступ до контрольованого російськими військовими табору для військовополонених в Оленівці. За словами представників організації, їм було відмовлено.

В офіційній заяві зазначено, що організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Повідомляється, що МКЧХ запросив доступ, щоби визначити стан здоров’я та стан усіх людей, які перебували на місці під час нападу. Також повідомляється, що представники організації підтримують контакти з родинами та приймають їхні запити.

«Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання Міжнародному комітету Червоного Хреста доступу до військовополонених є обов'язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій», – йдеться у повідомленні МКЧХ Україна у Twitter за 30 липня.

В офіційній заяві на сайті МКЧХ зазначено, що комітет запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надав медичне приладдя, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.

«Усі військовополонені, де б вони не трималися, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в бою, і на них не можна нападати. МКЧХ зміг відвідати деяких військовополонених та інших ув’язнених, але не отримав доступ відвідати їх усіх», – зазначено у заяві.

У «Червоному Хресті» нагадали, що надання доступу до військовополонених є передбачено Женевською конвенцією. А також зазначили, що продовжать добиватися дозволу.

Міжнародний комітет Червоного Хреста був заснований у 1863 році. Представництва працюють в усьому світі, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства, і пропагує закони, які захищають жертв війни. Базується в Женеві, Швейцарія. Працює в понад 100 країнах.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня стався вибух у будівлі на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де росіяни утримують українських військовополонених. Загинули щонайменше 50 українських полонених, ще 75 отримали поранення. За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці».