Супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених, ймовірно, свідчать про те, що жодних ракетних ударів по колонії не завдавалось, а будівлю підірвали зсередини.

Знімки Maxar оприлюднив журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер. Після цього, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок «ракетного удару» не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.

Будівля колонії в Оленівці до вибуху

Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими. Натомість розслідувачі вважають, що це була термобаричні бомби, тобто, ними просто обстріляли будівлю через вікна, заблокувавши усі виходи.

Будівля колонії в Оленівці після вибуху

Михайло Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.

«Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт», – заявив Подоляк.

До слова, 31 липня міжнародний комітет Червоного Хреста «МКЧХ» подав запит на доступ до контрольованого російськими військовими табору для військовополонених в Оленівці. За словами представників організації, їм було відмовлено.

У «Червоному Хресті» нагадали, що надання доступу до військовополонених є передбачено Женевською конвенцією. А також зазначили, що продовжать добиватися дозволу.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня стався вибух у будівлі на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де росіяни утримують українських військовополонених. Загинули щонайменше 50 українських полонених, ще 75 отримали поранення. За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці».