Служба безпеки України перехопила й опублікувала телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в розстрілі колонії в Оленівці Донецької області, де утримують українських військовополонених. Фрагмент такої розмови СБУ опублікувала в п’ятницю, 29 липня.

Як йдеться в повідомленні української спецслужби, судячи з розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

«Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки “Град” неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики “ДНР”», – йдеться в повідомленні СБУ.

У ньому також зазначається, що, судячи з наявних в інтернеті відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Як пояснила СБУ, це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі і вберегли сусідні приміщення. Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах, найімовірніше, могли залишилися саме через внутрішнє джерело вибуху.

«Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією», – наголосили у спецслужбі.

«Таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька – усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни)», – додали у відомстві.

Нагадаємо, вдень 29 липня стало відомо про розстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де росіяни тримають українських військовополонених, зокрема – захисників «Азовсталі». За різними даними, у колонії загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до бараку, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов».

Захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Таким чином, солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють.