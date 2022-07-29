Колонію з українськими військовополоненими не розстріляли з артилерії, а підірвали

Підрив колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських військовополонених, здійснили найманці приватної військової компанії Вагнера, яка тепер називапється «Ліга», за вказівкою її номінального власника Євгєнія Прігожина на прізвисько «кухар Путіна», повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ», – сказано в повідомленні.

ГУР пояснило, що головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на об’єкт мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

«Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, «проблему» було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями», – наголосили у розвідці.

Іншою метою цього теракту розвідка назвала збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі героїв «Азовсталі», на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні.

Урозвідці зазначили, що вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з «Азовсталі». Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників.

29 липня стало відомо, що росіяни обстріляли барак з військовополоненими українцями з артилерії. Пізніше СБУ опублікувала переговори бойовиків угруповання «ДНР», з яких випливає, що трагедія сталася не через обстріл, а внаслідок детонації вибухівки, яку там тримали росіяни.

За різними даними, внаслідок теракту загинули від 40 до 53 українських воїнів, які у травні потрапили в полон, виходячи з оточеної «Азовсталі» у Маріуполі.