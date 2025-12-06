Волинську область атакували 22 дрони

У ніч на суботу, 6 грудня, російські окупанти завдали дронового удару по Луцьку. Внаслідок атаки зруйнований продовольчий склад, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Вибух у місті пролунав близько 07:45 6 грудня. За даними голови Волинської ОВА Івана Рудницького, за ніч область атакували 22 російських безпілотники.

«Внаслідок атаки ворога виникла пожежа на складських приміщеннях з харчовими продуктами. Знищено майно, оздоблення та продукція на площі орієнтовно 3800 м2. Ліквідація пожежі наразі триває», – повідомив Поліщук.

Крім того, внаслідок падіння уламків у Луцькому районі пошкоджений житловий будинок. На місці влучань та падіння уламків працюють правоохоронці та рятувальники.

Постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Іван Рудницький уточнив, що за ніч ППО знищила 11 ударних дронів у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня росіяни також атакували Київську область. Внаслідок атаки пошкоджена залізниця у Фастові, низка потягів затримується.