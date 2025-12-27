Росіяни відчули серйозні проблеми зі зв’язком

Агенти руху опору провели успішну диверсію в Запорізькій області, знищивши технічний модуль телекомунікаційної вежі. Про це у суботу, 27 грудня, повідомив «АТЕШ».

Унаслідок диверсії підрозділи ЗС РФ, що базуються в критично важливих точках регіону відчули серйозні проблеми зі зв’язком. Партизани розповідають, що порушення координації та управління зафіксовано у районі аеродрому «Бердянськ», а також у підрозділах полку «Башкортостан».

Місцерозташування диверсії

«Відсутність стабільного зв’язку в цій зоні безпосередньо б’є по здатності окупантів оперативно обмінюватися даними, координувати вильоти БпЛА та керувати особовим складом на одній із найнапруженіших ділянок», – наголосили у дописі.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що агенти партизанського руху провели диверсію в Ростовській області Росії, паралізувавши ключовий залізничний вузол постачання окупаційної армії у районі Ростова-на-Дону.