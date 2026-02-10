У Львові облаштували тимчасове житло для переселенців, які потребують спеціального догляду
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 лютого
У вівторок, 10 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Хто відповість за помилку. Чи зобов’яжуть родичів повернутого з полону бійця зобов'яжуть віддати виплати.
- Угоду вже уклали. Вже навесні у Львові планують розпочати будівництво дублюючого моста на вул. Ковча.
- Почуваються як вдома. У Львові облаштували тимчасове житло для переселенців, які потребують особливого догляду.
- Мозаїка з-під землі. У Львові відтворили підлогу церкви XII ст. з оригінальної плитки.
