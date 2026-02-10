Бал проводять у світі вже понад 10 років

У п’ятницю, 13 лютого, у Львові пройде інклюзивний бал Night to Shine – всесвітньо відома подія для людей з інтелектуальними порушеннями. Захід організовує спільнота «Лярш-Ковчег» за сприяння Tim Tebow Foundation. Про це повідомила Львівська міська рада, у вівторок, 10 лютого.

Участь у балі візьмуть 76 гостей, для багатьох з яких це буде перша урочиста подія у житті. Через соціальні бар’єри люди з інвалідністю раніше не мали змоги відвідати випускні вечори, весілля чи інші святкові події.

Night to Shine проводять у світі вже понад 10 років напередодні Дня святого Валентина. Львів цьогоріч уперше долучається до цієї ініціативи, стаючи частиною міжнародного руху, який наголошує на цінності та гідності кожної людини.

Організатори наголошують, що головна мета балу – показати учасникам, що вони важливі, люблені та гідні поваги. Вечір проходитиме у святковій атмосфері: для гостей підготували червону доріжку, корони, подарунки, фотозони, музику та танці. Волонтери супроводжуватимуть учасників, щоб кожен відчував підтримку та турботу.

«Ми хочемо, щоб наші друзі вперше відчули себе в центрі уваги через свою красу, а не через обмеження. Ця корона символізує визнання їхньої гідності суспільством», – кажуть організатори з Лярш-Ковчег.

Програма балу Night to Shine у Львові:

13:00 – Божественна Літургія

14:50–16:00 – проходження червоною доріжкою та церемонія коронації

16:00–19:00 – святковий бал, розважальна програма та інтерв’ю з учасниками

Спільнота Лярш-Ковчег понад 20 років об’єднує людей з інтелектуальною інвалідністю та без неї у творчих майстернях Львова.