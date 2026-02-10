Загальна вартість вилученого каучуку перевищує 12,7 млн грн

Суд передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) 43 тонни іранського синтетичного каучуку, незаконно ввезеного в Україну. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України в понеділок, 10 лютого.

«Сировину, фактично вироблену на заводі іранської компанії з офісом у Москві, намагалися імпортувати під виглядом товару з Туреччини, використовуючи підроблені документи про походження». – ідеться в повідомленні.

Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування IR на палетах, штрих-коди та інші ідентифікаційні ознаки товару, що вказують на іранське походження, який перебуває під секторальними санкціями через підтримку збройної агресії РФ проти України. Компанія-виробник також перебуває під санкціями США.

Загальна вартість вилученого каучуку перевищує 12,7 млн грн. Через ризики зберігання та значну вартість суд постановив передати актив в АРМА для подальшої реалізації.

Триває розслідування за ч. 1 ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів). Встановлюються всі причетні до незаконного переміщення підсанкційної продукції.

Нагадаємо, 2 лютого Україна офіційно визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Військове угруповання фактично захищає іранський режим та напряму підпорядковується верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї.