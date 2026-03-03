Андрій Єрмак ініціюював створення комітету, а голова НААУ Лідія Ізовітова підтримала пропозицію

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив новий галузевий комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії при Національній асоціації адвокатів України. Про це повідомили у вівторок, 3 березня, у пресслужбі НААУ.

Голова асоціації та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова створила чотири нових комітети окремими розпорядженнями. Зазначимо, у 2024 році розслідувачі Bihus.info та ініціатива «Голка» повідомили, що Ізовітова має давні звʼязки з нардепом-зрадником Віктором Медведчуком та продовжує керувати НААУ попри те, що термін перебування на посаді Ізовітової завершився ще у 2022 році.

Один із новостворених комітетів очолив Андрій Єрмак, який два місяці тому відновив право на адвокатську діяльність. Він обійняв посаду голови комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

«Створення комітету ініціював Андрій Єрмак. Його професійний досвід поєднує адвокатську практику, досвід управління в приватному секторі та роботу в державних органах, в тому числі – участь у формуванні державних політик. Заступницею голови Комітету стала адвокат Жанна Грушко», – повідомили у пресслужбі НААУ.

За даними асоціації, комітет працюватиме за пʼятьма напрямками. Зокрема, він братиме участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів та формуванні концептуальних підходів. В НААУ стверджують, що члени комітету мають напрацьовувати алгоритми фіксації шкоди та механізми для формування правничої допомоги для військових, ветеранів та їхніх родин.

Крім того, комітет має працювати з міжнародними партнерами, розробляти рекомендації та здійснювати постійний моніторинг законодавчих ініціатив щодо захисту постраждалих від війни.

«Комітет створюється задля забезпечення системної участі адвокатури у формуванні правових рішень у сфері захисту осіб, які постраждали від збройної агресії, розвитку компенсаційних механізмів та нормативного забезпечення відновлення України, а також на посилення професійної спроможності адвокатської спільноти у захисті прав і законних інтересів таких осіб у воєнний і післявоєнний період», – йдеться у повідомленні НААУ.

Нагадаємо, після звільнення з посади голови Офісу президента на тлі обшуків НАБУ у листопаді 2025 року, Андрій Єрмак заявив, що піде на фронт. Втім, вже наприкінці січня він відновив адвокатську діяльність. Єрмак отримав право на здійснення адвокатської діяльності 12 грудня 1995 року, а у лютому 2020 року призупинив його.