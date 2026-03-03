Солдат через Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову військової частини звільнити його зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Суд зобов’язав частину звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, до суду звернувся мобілізований, батько якого має другу групу інвалідності та потребує постійного стороннього догляду. Він хотів звільнитись зі служби через сімейні обставини, подавши рапорт у листопаді 2025 року, але військова частина йому відмовила. Солдат вважає такі дії незаконними та звернувся до суду.

Представник військової частини просив відмовити у задоволенні позову та зазначив, що у батька позивача є рідні сестра та брат, які могли б за ним доглядати. Адвокат військового відповів, що вони не проживають однією сім’єю.

«Обов’язок утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги у силу закону покладено на повнолітніх дочку і сина (стаття 202 Сімейного кодексу України). Що ж до повнолітніх братів і сестер, то такі у силу статті 267 Сімейного кодексу України зобов’язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, у випадку, якщо вони не мають чоловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина», – наведено відповідь адвоката позивача, який також додав, що його клієнт є єдиним сином свого батька.

Цю справу розглянула суддя Оксана Карп’як, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Суд погоджується з доводами позивача про те, що відповідач, стверджуючи, що згідно з актом обстеження у особи з інвалідністю, окрім сина, наявні інші родичі, які можуть здійснювати догляд, а саме: рідна сестра та брат, не встановлював ні об’єктивної можливості здійснення зазначеними особами постійного догляду за, ні наявності у них обов`язку здійснювати такий догляд, а лише констатував факт, що є такі родичі», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов військовослужбовця, визнала дії військової частини протиправними та зобов’язала її звільнити позивача зі служби через сімейні обставини. Рішення ще можна оскаржити.