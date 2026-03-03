У Зимній Воді місцевий мешканець підірвав гранату на вулиці

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю Зимної Води, який підірвав на вулиці осколкову гранату. Військового звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши дворічний випробувальний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, уродженець Зимної Води Михайло Г. 21 вересня 2025 року підірвав осколкову гранату на вул. Львівській біля продуктового магазину «Черемшина». Унаслідок вибуху були пошкоджені вікна сусідніх будинків, два авто та паркан. Ніхто з людей не постраждав.

Щодо 43-річного чоловіка поліція порушили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство) та ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений є раніше не судимим та зобов’язався перерахувати 20 тис. грн на рахунок військової частини.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали справи, затвердив угоду про визнання винуватості та призначив військовому 4 роки тюрми. Однак його звільнили від відбування покарання з дворічним випробувальним терміном. Нагляд за Михайлом Г. поклали на командира військової частини. Вирок ще можна оскаржити.