Пустомитівський районний суд Львівської області визнав солдата винним у самовільному залишенні частини, призначивши покарання – п’ять років тюрми. У суді військовий визнав свою провину.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, солдат Григорій Ж у липні 2024 року самовільно залишив територію військової частини та був відсутній на службі близько двох місяців. Військовий сам прийшов у теруправління ДБР. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

У суді Григорій Ж. визнав свою провину та розповів, що після СЗЧ вирішував особисті проблеми та перебував на лікуванні. Він також зазначив, що не приходив на судові засідання у справі, через що його затримувала поліція.

Цю справу розглянув суддя Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, визнавши солдата винним у СЗЧ та призначивши покарання – 5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.