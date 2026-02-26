На Львівщині правоохоронці викрили начальника фізичної підготовки і спорту військової частини, який понад рік вимагав у підлеглого щомісячні хабарі, щоб не створювати йому штучних перешкод та не переводити на службу у зону бойових дій.

Як вказано в ухвалі Галицького райсуду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, підполковник, перебуваючи на посаді начальника фізичної підготовки і спорту військової частини, у листопаді 2024 року вимагав у підлеглого солдата 10 тис. грн хабаря за не створення штучних перешкод під час служби, зокрема не переведення його у зону бойових дій. Хабарі потрібно було платити щомісяця.

Солдат погодився і з листопада 2024 року по лютий 2026 року щомісяця віддавав підполковнику по 10 тис. грн після отримання зарплати. Солдат у січні 2026 року звернувся до поліції із заявою про вимагання хабарів і 17 лютого підполковника затримали після передачі чергового хабаря.

Підполковнику повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю сплати 149,7 тис. грн застави. Слідство триває.