Личаківський районний суд Львова виніс вирок сержанту за систематичні СЗЧ. Йому призначили покарання – 5 років та 4 місяці тюрми, врахувавши невідбуте покарання за іншим вироком.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, уродженець міста Сколе Володимир Л. із лютого 2023 року по жовтень 2025 року систематично втікав зі служби, вчинивши щонайменше 15 СЗЧ, тривалістю від кількох днів до кількох місяців.

У квітні 2024 року Яворівський райсуд Львівщини уже ухвалював вирок військовому за СЗЧ, але його звільнили від відбування покарання (3 роки тюрми) з річним іспитовим терміном. Однак військовий продовжував самовільно покидати місце служби, тож його знову судили.

У суді Володимир Л. визнав свою провину. Цю справу розглянув суддя Юрій Білоус, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, визнавши сержанта винним у кримінальному правопорушенні та призначивши покарання – 5 років і 4 місяці тюрми. Вирок ще можна оскаржити.