Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку еквівалентну понад 100 млн грн

Шептицький міський суд Львівщини виніс вирок молодшому лейтенанту Олександру К. у справі розкрадання 64 млн грн при закупівлі вантажних авто для військових. Дії офіцера кваліфікували як пособництво у вчиненні кримінального правопорушення, він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і йому призначили покарання – службове обмеження протягом двох років з відрахуванням 10% від грошового забезпечення у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, протягом вересня-жовтня 2024 року Олександр К. сприяв вчиненню кримінального правопорушення начальником відділу організації забезпечення та відновлення автомобільної техніки управління озброєння логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), матеріали щодо якого виділені у окреме провадження.

ZAXID.NET повідомляв, що, за даними правоохоронців, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу у тендері підконтрольному комерційному підприємству. Мова про ТзОВ «Спец-Ком-Сервіс», пропозиція якого була на 64 млн грн вищою від пропозиції іншого учасника, яка була економічно вигідною. Загальна сума пропозиції «Спец-Ком-Сервіс» 1,5 млрд грн.

За даними ZAXID.NET, підозри отримав посадовець адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, службовці військової частини з Львівщини, які здійснювали закупівлю, та представники фірми «Спец-Ком-Сервіс» (ТзОВ «С-К-С»). За даними YouControl, ця фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових.

У лютому 2026 року винесли вирок військовослужбовцю військової частини, дії якого кваліфікували як пособництво у перевищенні службових повноважень військовим (ч.5 ст.27- ч.5 ст.426-1 КК України).

Молодший лейтенант Олександр К. уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, яка передбачає узгоджене покарання – службове обмеження для військовослужбовців строком на два роки із відрахуванням 10% з суми грошового забезпечення в дохід держави.

У вироку суду вказано, що підозрюваний добровільно відшкодував завдані збитки та співпрацював із правоохоронцями для викриття інших учасників кримінального правопорушення.

Цю справу розглянув суддя Микола Новосад, який дослідив усі матеріали та аргументи, затвердивши угоду про визнання винуватості між Олександром К. та прокурором, призначивши відповідне покарання. Вирок ще можна оскаржити.