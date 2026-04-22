Це другий Mercedes родини депутата, частково виведений з-під арешту після обшуків

Закарпатський апеляційний суд частково задовольнив позов адвоката доньки депутата Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павла Маєрчика, дозволивши їй користуватися вилученим під час обшуків Mercedes-Benz S400. Це другий Mercedes родини депутата, виведений з-під арешту у справі умисного недекларування активів на понад 13 млн грн.

Як йдеться у постанові суду від 14 квітня, власницею елітного авто є донька депутата Юлія Маєрчик. На час купівлі транспорту в червні 2024 року вона була неповнолітньою, однак батьки надали згоду на проведення угоди вартістю 2 млн грн.

У суді представник Юлії Маєрчик не заперечив, що її батько теж користується автомобілем. Водночас апеляційний суд встановив, що факт спільного проживання Павла Маєрчика з ексдружиною та донькою нічим не доведений і ґрунтується лише на припущеннях слідчих.

«Колегія суддів погоджується з доводами сторони захисту про те, що слідчим суддею не прийнято до уваги те, що конфіскація майна за ч.2 ст.209 КК України (легалізація доходів) поширюється лише на власність засудженого, включаючи його частку у спільній сумісній власності. Майно, що належить колишньому подружжю на праві особистої приватної власності, конфіскації не підлягає», – йдеться у постанові.

Суд частково задовільнив апеляційну скаргу адвоката Юлії Маєрчик, дозволивши їй користуватися автомобілем. Заборона відчужувати та розпоряджатись майном діятиме й далі.

Це другий елітний Mercedes родини депутата, виведений з-під арешту. 23 березня Закарпатський апеляційний суд зняв арешт з Mercedes-Benz GLE 400. Ексдружина депутата Маріанна Маєрчик пояснила, що авто є її особистою власністю з квітня 2022 року.

Нагадаємо, у декларації Павла Маєрчика виявили недостовірну інформацію на 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів складає 11,5 млн грн. Під час обшуків у депутата вилучили два Mercedes-Benz, елітні годинники та колекцію картин відомих художників. Також під арештом опинилися дві квартири в історичній частині Ужгорода, 5 земельних ділянок на вулицях Минайській та Високій, корпоративні права у приватних підприємствах і товариствах.

У середу, 22 квітня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що передали справу депутата Ужгородської міськради до суду. Йому інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Павло Маєрчик вийшов з СІЗО одразу після обрання йому запобіжного заходу, внісши 11,5 млн грн застави.