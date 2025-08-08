У 2025 році Павла Маєрчика засудили до 3 років обмеження волі за махінації з землею

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації депутата Ужгородської міської ради від ОПЗЖ Павла Маєрчика. Після встановлення ознак неправдивих відомостей на понад 15,8 млн грн, поліція розпочала кримінальне провадження, повідомили в НАЗК 8 серпня.

Як йдеться у довідці про результати перевірки декларації Павла Маєрчика за 2022 рік, депутат не вказав два будинки в Ужгороді та Києві, в яких проживають його діти, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ошадбанку» та 2 млн грн готівкою.

Також Маєрчик не задекларував 11,5 млн грн (315 тис. доларів), які він позичив ексдепутату Ужгородської міської ради від «Партії регіонів» Федору Соханичу. Через неповернення боргу останнім правоохоронці відкрили кримінальну справу і екстрадували підозрюваного з Німеччини в Україну. У квітні 2025 року Федір Соханич повідомив НАЗК, що його дружина повернула борг Маєрчику.

Загалом за результатами повної перевірки декларації депутата Ужгородської міської ради, НАЗК виявило порушень на понад 15,8 млн грн, не встановивши ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. Його зобов’яжуть подати декларацію з правдивими відомостями.

Додамо, що Павло Маєрчик обирався депутатом Ужгородської міської ради у 2006 та 2020 роках. Востаннє пройшов до складу ради за списком партії «Опозиційна платформа – за життя».

У серпні 2023 року суд в Ужгороді визнав Павла Маєрчика винним у корупції: під час сесії він голосував за передачу землі в оренду фірмі, засновником якої є його син. А в листопаді 2023-го депутату оголосили про підозру у захопленні землі в історичному центрі Ужгорода. 22 травня 2025 року Ужгородський міськрайонний суд визнав Маєрчика винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці і призначив йому три роки обмеження волі.