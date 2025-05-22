Павло Маєрчик є членом земельної комісії Ужгородської міської ради

Депутата Ужгородської міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» Павла Маєрчика визнали винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці.

Як повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі 22 травня, Ужгородський міськрайонний суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі – максимальне покарання, передбачене ч.3 ст.197-1 Кримінального кодексу України. Депутат має право подати апеляцію.

Нагадаємо, на площі Шандора Петефі в Ужгороді під виглядом реконструкції громадської вбиральні під кафе підприємство Павла Маєрчика «Вояж» обгородило територію поруч з пішохідним мостом, захопивши додатково близько 140 м2 землі. За це депутат отримав підозру у листопаді 2023 року.

Підприємство Павла Маєрчика захопило півтора сотні квадратних метрів землі. Фото Закарпаття онлайн

Зазначимо, рішення про передачу земельної ділянки підприємству «Вояж» розглянули на сесії Ужгородської міської ради ще 3 лютого 2022 року. Тоді Павло Маєрчик вчинив два корупційні адміністративні правопорушення: голосував за надання дозволу на оренду земельної ділянки підприємству, яке він очолює, та не повідомив міськраду про конфлікт інтересів.

Це не перший суд над скандальним депутатом. У серпні 2023 року його визнали винним в інших корупційних діях: він голосував за передачу в оренду земельної ділянки по вул. Минайській, 16 іншій фірмі, засновником якої є його син. Тоді справу закрили справи через сплив строків розгляду.

Додамо, що Павло Маєрчик обирався депутатом Ужгородської міської ради у 2006 та 2020 роках. Востаннє пройшов до складу ради за списком партії «Опозиційна платформа – за життя». Він є членом земельної комісії, яку очолює Володимир Мильо.