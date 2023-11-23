За незаконне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці відкрито кримінальне провадження

Депутату ужгородської міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» Павлу Маєрчику вручили підозру. Під виглядом реконструкції його підприємство захопило земельну ділянку, що належить громаді міста, та здійснювало на ній будівництво. Як повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі 23 листопада, правоохоронці оголосили підозру Павлу Маєрчику за незаконне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Йому загрожує штраф до 64 тис. грн, арешт на півроку або обмеження волі на строк до трьох років.

За інформацією «Закарпаття онлайн», йдеться про ділянку в історичній частині Ужгорода поруч з пішохідним мостом, на площі Шандора Петефі, 2а. Працівники очолюваного Маєрчиком підприємства «Вояж» обгородили територію і почали там будівництво скляного кафе, паралельно намагаючись узаконити свої дії шляхом оформлення землі в оренду.

Рішення про передачу земельної ділянки підприємству «Вояж» розглянули на сесії Ужгородської міської ради ще 3 лютого 2022 року. Тоді Павло Маєрчик вчинив два корупційні адміністративні правопорушення: голосував за надання дозволу на оренду земельної ділянки підприємству, яке він очолює, та не повідомив міськраду про конфлікт інтересів.

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, після отримання в оренду земельної ділянки Павло Маєрчик розпочав реконструкцію громадської вбиральні на площі Петефі у кав’ярню з магазином.

«Відповідно до проектної документації площа забудови після реконструкції повинна становити 64 м2, а по факту становить 203 м2. Отже, площа самовільно захопленої земельної ділянки становить 139 м2», – написав у Telegram Віталій Глагола.

Павло Маєрчик вже не вперше отримує підозри від правоохоронців. У серпні 2023 року суд в Ужгороді визнав скандального депутата Маєрчика винним в інших корупційних діях: він голосував за передачу в оренду земельної ділянки по вул. Минайській, 16 іншій фірмі, засновником якої є його син. Судді визнали його винним, однак закрили справи через сплив строків розгляду, тому він уникнув реальної відповідальності.

Крім того, за інформацією «Закарпаття онлайн», Павло Маєрчик фігурує в інших скандалах і земельних оборудках, серед яких, зокрема, вкрадений сквер на вулиці Боб'яка та прибудинкової території близько 4500 мешканців 11-ти багатоквартирних будинків на вулицях Можайського-Генерала Свободи-8 Березня, рейдерське заволодіння магазином «Корзо», перешкоджання журналістській діяльності з нападом на журналістів.