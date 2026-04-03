ЗСУ вдарили по заводі «Башнефть-Новойл» в Уфі

Сили оборони України 1 та 2 квітня завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих регіонах. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл» в Уфі. Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл» в Уфі було зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Цей НПЗ розташований приблизно за 1400 км від державного кордону України. Він є одним із найбільших виробників мастильних матеріалів у Росії, зокрема моторних, гідравлічних і суднових. Потужність підприємства з первинної переробки нафти сягає близько 7 млн т на рік. У дописі наголошують, що завод відіграє важливу роль у паливно-енергетичному секторі РФ та використовується для забезпечення потреб російської армії. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Крім цього, українські військові уразили полігон «Куликовський» поблизу Новопетрівки, а також склад боєприпасів у районі Успенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також під удари потрапили райони зосередження особового складу російських військ у населених пунктах Котлине та Шандриголове на Донеччині, а також Березове на Дніпропетровщині. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

Нагадаємо, вночі вівторка, 31 березня, Ленінградську область сьомий день поспіль масовано атакували дрони. Унаслідок цього удару зафіксували пошкодження в районі морського порту «Усть-Луга». Агентство Bloomberg писало, що серія ударів безпілотників по ключових російських нафтопортах у Балтійському регіоні спричинила різке падіння експорту нафти та значні фінансові втрати для Кремля.