У неділю вночі, 5 квітня, в Івано-Франківську внаслідок нічної ДТП загинув 32-річний пішохід. Водій, який збив чоловіка на переході, залишив місце аварії, згодом правоохоронці встановили, що за кермом був працівник поліції.

ДТП трапилася близько 00:26 на вул. Галицькій. Попередньо встановлено, що водій автомобіля наїхав на пішохода, який переходив проїзну частину дороги по пішохідному переходу, після чого залишив місце події.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили транспортний засіб та водія, причетного до скоєння автопригоди. Ним виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські встановили його місцеперебування та доставили для проведення першочергових слідчих дій.

За фактом ДТП усі матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань. Поліція Прикарпаття максимально сприятиме проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди.