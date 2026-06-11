Василь Веселий фігурував на «плівках Міндіча»

Служба безпеки України у середу, 10 червня, затримала підприємця Василя Веселого, який фігурував на «плівках Міндіча». Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела.

Раніше журналісти видання оприлюднили інформацію, що на «плівках Міндіча» Веселий обговорював із Олександром Цукерманом, одним із фігурантів справи «Міндічгейт», можливі шляхи встановлення контролю над найбільшим нафтохімічним підприємством країни – «Карпатнафтохімом».

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Крім того, на записах згадується формування наглядової ради державного «Сенс Банку», яку офіційно призначили 18 червня 2025 року. За даними журналістів, склад органу управління обговорювався ще більш ніж за місяць до призначення особами, які фігурують у справі «Мідас». Зокрема, під час телефонної розмови від 9 травня 2025 року Веселий, який обіймав посаду радника керівника «Сенс Банку», озвучив перелік кандидатів до наглядової ради. Співрозмовники видання називали його неофіційним куратором банку від Офісу президента.

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Під час розслідування у 2024 році Веселий заперечував наявність особливих зв’язків з Офісом президента. За його словами, урядовий квартал він відвідував через проживання в цьому районі. Також бізнесмен стверджував, що його брат Андрій Веселий придбав частку в «Карпатнафтохімі» за власні гроші.

Звинувачення щодо виконання ролі так званого «смотрящого» за «Сенс Банком» він також відкидав. Веселий заявляв, що співпрацює з банком виключно на громадських засадах.

Після публікації матеріалів наглядова рада «Сенс Банку» повідомила про проведення внутрішньої перевірки. За результатами аудиту не було виявлено фактів надання привілеїв, використання особливих умов обслуговування чи порушень внутрішніх процедур щодо осіб і компаній, які згадувалися в журналістському розслідуванні.

Згодом журналіст Михайло Ткач повідомив, що після обшуку Веселого відпустили.

«Веселого обшукали і відпустили. Завтра будемо розбиратись що сталось», – написав він.

Раніше розслідувачі повідомляли, що Офіс президента міг організувати зняття арешту з одного із найбільших в Україні хімічних підприємств «Карпатнафтохім» в обмін на безкоштовну долю в компанії.