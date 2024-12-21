У 2023 році співвласником «Карпатнафтохім» став Андрій Веселий

Офіс президента міг організувати зняття арешту з одного із найбільших в Україні хімічних підприємств «Карпатнафтохім» в обмін на безкоштовну долю в компанії. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

Ще у серпні 2022 року правоохоронці запідозрили «Карпатнафтохім» у виведенні понад 5 млрд гривень в Росію через фірми-прокладки. Через це корпоративні права та нерухомість компанії арештували. Далі підприємство мали передати в управління АРМА, однак за 14 місяців цього так і не зробили.

Згодом суд скасував арешт з «Карпатнафтохім» й у 2023 році співвласником одного з найбільших в Україні комплексів з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції став Андрій Веселий. «Українська правда», з посиланням на співрозмовників у податковій, пише, що за 20 років він офіційно отримав 1 млн 874 тис. грн доходів і ще 2 млн 281 тис. грн отримав як ФОП.

Журналісти знайшли в Києві його брата – Василя Веселого. Знімальна група фіксувала його автомобіль на в'їзді в урядовий квартал протягом місяця по кілька разів на тиждень. За інформацією джерел УП в бізнесових колах, Василя Веселого, який ніколи не мав жодного стосунку до банківської сфери, призначили радником керівника «Сенс банку», який націоналізували через прямий зв'язок з Росією. Співрозмовники журналістів в бізнесових колах називають його «смотрящім» від держави за цим банком.

«УП запитала у Василя Веселого про те, чи дійсно він отримав «подяку» у вигляді нагляду за «Сенс банком» за те, що він надав свого брата – Андрія Веселого – як підставну особу для безкоштовного перепису частки одного з найбільших хімічних підприємств країни в інтересах Офісу президента», – йдеться у матеріалі.

Василь Веселий заперечив наявність зв’язків з Офісом президента та зазначив, що урядовий квартал відвідує, бо живе там. За його словами, у «Сенс банку» він працює на громадських засадах, а частку в «Карпатнафтохім» його брат нібито купив за власні гроші.

У виданні наголошують, що Андрій Веселий подробиці купівлі частки в «Карпатнафтохім» відмовився розголошувати. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, ще не відповів на запит УП. Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що у справі «Карпатнафтохіму» тривають слідчі дії.

У червні повідомляли, що підприємець з Дрогобича Андрій Веселий увійшов до складу співвласників «Карпатнафтохіму» в Калуші замість нідерландської компанії Karpaty Chemical B.V.

Андрій Веселий – підприємець з Дрогобича, власник фірми «Брати», що спеціалізується на виробництві бруківки. У 2020 році він був кандидатом на посаду міського голови Дрогобича і пройшов у другий тур, але поступився Тарасу Кучмі.