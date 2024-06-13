На заводі виробляли каустичну соду, поліетилен та іншу продукцію

Підприємець з Дрогобича Андрій Веселий увійшов до складу співвласників «Карпатнафтохіму» в Калуші замість нідерландської компанії Karpaty Chemical B.V., що вийшла з-поміж засновників заводу. Про це повідомляє Liga.biz.

Андрію Веселому належить 33% акцій проблемного заводу. Ще 33 і 34% відповідно належать кіпрській компанії Xedrian Holding Limited Ільхама Мамедова та британській Techinservice Limited Ігоря Щуцького, що в 2017 році викупили калуський завод у російського «Лукойла», що потрапив під санкції.

ТОВ «Карпатнафтохім» – раніше провідне підприємство нафтохімічної промисловості України, а тепер – одне із найзбитковіших виробництв. Упродовж 2017-2022 років «Карпатнафтохім» ухилився від сплати податків на суму понад 3 млрд грн, а службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, що підконтрольна російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Карпатнафтохім» припинив роботу. У серпні 2022 року суд арештував корпоративні права заводу і 35 об’єктів нерухомості підприємства. У квітні 2023 року Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для «Карпатнафтохім».

Андрій Веселий – підприємець з Дрогобича, власник фірми «Брати», що спеціалізується на виробництві бруківки. У 2020 році він був кандидатом на посаду міського голови Дрогобича і пройшов у другий тур виборів із Тарасом Кучмою. В межах передвиборчої кампанії Андрій Веселий запустив безкоштовний автобус на цвинтар.