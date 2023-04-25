Раніше завод належав росіянам

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для ТОВ «Карпатнафтохім» – провідного підприємства нафтохімічної промисловості України, розташованого у Калуші в Івано-Франківській області.

«Підприємство є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену», – ідеться в повідомленні АРМА.

На конкурс з пошуку управителя виставлено:

корпоративні права компанії «KARPATY CHEMICAL B.V.» (Королівство Нідерланди) у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім», що становить 2 321 013 145,89 грн ;

; нерухоме майно – виробничі потужності (основні засоби) підприємства (загальною площею майже 187,7 тис. м 2 );

); земельні ділянки (загальною площею 104,6 га).

Прийом документів від учасників конкурсу триває до 16:00 29 травня 2023 року.

«Управляти цим активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, що має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови. Майбутній управитель зобов’язаний зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету», – кажуть в АРМА.

Торік у серпні за клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права ТОВ «Карпатнафтохім» і 35 об’єктів нерухомості підприємства. «Карпатнафтохім» до 2017 року належав російському «Лукойлу» – у лютому російський концерн закрив операцію із продажу підприємства в Калуші.

Упродовж 2017-2022 років завод «Карпатнафтохім» ухилився від сплати податків на суму понад 3 млрд грн, а службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, що підконтрольна російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод «Карпатнафтохім» припинив роботу.