Через багатомільйонні борги «Укренерго» відключило колишнього промислового гіганта від електропостачання

З початку 2024 року з калуського заводу «Карпатнафтохім» звільнилися 140 працівників. Відсутність необхідної кількості персоналу може призвести до аварійної зупинки роботи цехів, що забезпечують водопостачання та роботу очисних споруд Калуша. Щоб вирішити ситуацію, Калуська міська рада вирішила звернутися до РНБО та Кабінету міністрів України.

Про масове звільнення працівників «Карпатнафтохіму» на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС 1 квітня повідомив заступник генерального директора заводу Ярема Рудик.

«Цього року із товариства «Карпатнафтохім» звільнилося 140 осіб. Лише сьогодні 22 особи. Йде до того, що обслуговувати підприємство буде нікому. Це може призвести до того, що нам доведеться зупинити найбільш критичну інфраструктуру, очисні [споруди]. Ремонтне управління у нас скоротилося на 70 %, відповідно, вже нікому ремонт зробити. Усе устаткування працює під напругою, відповідно, нам дуже потрібні електрики, механіки. Усе йде до того, що адмінперсонал у найближчі дні уже буде нездатен управляти даним підприємством», – зазначив Ярема Рудик.

На міській комісії ТЕБ та НС вирішили підготувати звернення до апарату РНБО і КМУ

За словами міського голови Калуша Андрія Найди, підприємство, відключене від світла за борги перед «Укренерго», досі живиться від ліній Калуської ТЕЦ, а працівникам продовжують боргувати зарплату.

«Відсутність необхідної кількості персоналу призведе до аварійної зупинки роботи цехів, припинення водопостачання та водовідведення від обʼєктів самого товариства, інших підприємств та організацій, а також населення. Припинення очищення господарсько-побутових стоків особливо критично для Калуської міської територіальної громади», – сказав Андрій Найда.

Щоб вирішити ситуацію, на міській комісії ТЕБ та НС вирішили підготувати звернення до апарату РНБО і КМУ. Також Калуш проситиме Івано-Франківську ОВА ініціювати проведення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року через багатомільйонні борги за спожиту електроенергію «Укренерго» відключило колишнього промислового гіганта від електропостачання. «Карпатнафтохім» надає послуги з водовідведення Калуській енергетичній компанії, яка, у свою чергу, надає послуги з водопостачання і водовідведення жителям громади. Припинення приймання «Карпатнафтохімом» на очистку стічних вод від Калуської енергетичної компанії призведе до припинення водопостачання та водовідведення для всіх жителів та суб’єктів господарювання в Калуші.