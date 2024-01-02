Через борги «Карпатнафтохіму» Калуш може залишитись без води і теплопостачання
Наразі підприємство, відключене від світла за борги перед Укренерго, живиться від ліній Калуської ТЕЦ
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Через багатомільйонні борги за спожиту електроенергію ТОВ «Карпатнафтохім» може залишитись без живлення, що призведе до припинення теплопостачання та водовідведення для 68-тисячного Калуша. 31 грудня «Укренерго» відключило колишнього промислового гіганта від електропостачання. Як повідомила 1 січня голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, наразі підприємство живиться від ліній Калуської ТЕЦ, проте це тимчасове рішення. У Калуш відправлять робочу групу з представників «Укренерго» та правоохоронних органів, які вивчатимуть, як розмежувати потужності підприємства, щоб забезпечити Калуш теплом і водовідведенням.
Зазначимо, «Карпатнафтохім» надає послуги з водопостачання і водовідведення для філії Калуської ТЕЦ ТОВ «Костанза», що забезпечує теплопостачанням Калуську громади. Припинення водопостачання до Калуської ТЕЦ може спричинити її зупинку, відповідно, припиниться і теплопостачання мешканцям міста, в якому мешкає близько 68 тис. людей. Також «Карпатнафтохім» надає послуги з водовідведення Калуській енергетичній компанії, яка, у свою чергу, надає послуги з водопостачання і водовідведення жителям громади. Припинення приймання «Карпатнафтохімом» на очистку стічних вод від Калуської енергетичної компанії призведе до припинення водопостачання та водовідведення для всіх жителів та суб’єктів господарювання в Калуші.
Через понад 55 млн грн боргу перед «Укренерго» «Карпатнафтохім» від електропостачання відключили 31 грудня. У місті терміново скликали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Калуській енергетичній компанії доручили розробити графіки подачі питної води, а керівників медзакладів, підприємств та мешканців громади закликали зробити її запаси. Також на території міста збираються встановити біотуалети.
ТОВ «Карпатнафтохім» – раніше провідне підприємства нафтохімічної промисловості України, розташоване в Калуші в Івано-Франківській області. Д 2017 року завод належав російській нафовій компанії «Лукойлу». Упродовж 2017-2022 років «Карпатнафтохім» ухилився від сплати податків на суму понад 3 млрд грн, а службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, що підконтрольна російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Карпатнафтохім» припинив роботу. У серпні 2022 року суд арештував корпоративні права заводу і 35 об’єктів нерухомості підприємства. У квітні 2023 року Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для «Карпатнафтохім».