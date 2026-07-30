Роман Коваль та Мяо Боя

Депутатка міської ради Тайбея від Соціал-демократичної партії Мяо Боя розкритикувала українця Романа Коваля за сексистські висловлювання на її адресу та пообіцяла знайти правові механізми для його депортації з Тайваню. Про це 30 липня повідомило hromadske з посиланням на місцеві медіа.

За даними видання Taipei Times, у 2022 році 28-річний Роман Коваль та ще семеро українців приїхали до Тайчжуна, щоб навчатися за стипендіальною програмою в Університеті Тунхай. Стипендія покривала 100% вартості навчання.

Зазначалось, що Коваль – колишній бортпровідник із Луганської області, який вирішив переїхати до Тайваню, зокрема через те, що, за його словами, там існують «подібні загрози», як і в Україні.

Українець чотири роки навчався на факультеті політичних наук Університету Тунхай, а в липні цього року став його випускником.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Роман Коваль веде китайськомовний блог в ютубі під ніком 又來了 柯羅 I am Ke Luo з листопада 2022 року. 26 липня він опублікував допис у Threads, де, серед іншого, прокоментував зовнішність депутатки Мяо Бої – відкритої лесбійки та ЛГБТ-активістки.

«Мяо Боя теж дуже вродлива. У неї надзвичайно гарне обличчя та мила посмішка. Можливо, я навіть розгляну можливість одружитися з нею! (Звісно, за умови, що вона перестане вдавати, ніби вона чоловік)», – написав Коваль.

У коментарях до цього допису Мяо Боя написала, що тайванське суспільство не терпить сексуальних домагань і прихованої зйомки, згадавши звинувачення, які висували Ковалю під час навчання в університеті.

Вона прикріпила скриншот, де йдеться, що український студент вибачився за сексуальні домагання та приховану зйомку.

Депутатка також розкритикувала українця, який втік від війни та знайшов прихисток на Тайвані, де користується свободою, демократією та безпекою, однак, за її словами, не поважає права й свободи тайванців.

«Ти – українець, але називаєш себе жителем Східного моря. Тайванці поважають твою самоідентифікацію, тож і ти повинен поважати самоідентифікацію інших. Свобода Тайваню не призначена для того, щоб ти демонстрував свою низькість і ображав інших», – ідеться в коментарі.

Переклад допису Романа Коваля, який додала Мяо Боя

Мяо Боя зазначила, що вивчить юридичні можливості для депортації чоловіка та запобігання подальшому переслідуванню тайванців.

Наступного дня Роман Коваль публічно звернувся до Мяо Бої, заявивши, що не буде пропагувати хвору ідею, що «стать можна змінити».

«Замість того, щоб думати, як за допомогою юридичних засобів відправити мене назад додому, раджу вам краще добре подумати над тим, як припинити пропагувати серед тайванців ваші радикальні феміністичні ідеї, що вводять в оману та завдають шкоди», – ідеться в дописі.

NV додає, що Мяо Боя – одна з перший тайванських політикинь, яка відкрито заявила про свою гомосексуальну орієнтацію. У повсякденному житті вона обирає коротку стрижку та класичні штани, дотримуючись гендерно нейтрального стилю.

Відомо, що депутатка з перших днів повномасштабного вторгнення РФ публічно підтримала Україну.