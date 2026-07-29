Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату винищувача F-16

У середу, 29 липня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили про аварію винищувача F-16 на одному з напрямків фронту. Пілот літака успішно катапультувався.

У Повітряних силах не уточнили, на якому саме напрямку фронту сталася авіакатастрофа. Водночас там повідомили, що через «нештатну ситуацію» було втрачено зв'язок із винищувачем F-16, пілот якого виконував бойове завдання з перехоплення російських повітряних цілей. Український льотчик успішно катапультувався. Причини авіакатастрофи наразі з'ясовують.

«Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження й діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення і руйнувань не зафіксовано», – повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, ввечері 16 червня на Хмельниччині розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Внаслідок авіакатастрофи обидва льотчики загинули.

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Станом на сьогодні Україна офіційно підтвердила втрату п’ятьох винищувачів F-16. Перший літак розбився 26 серпня 2024 року під час відбиття масованої російської атаки – тоді загинув пілот Олексій Месь (Moonfish). 12 квітня 2025 року Україна втратила ще один F-16, загинув 26-річний льотчик Павло Іванов. 16 травня 2025 року винищувач був втрачений через нештатну ситуацію на борту, однак пілот успішно катапультувався і вижив. Четверту втрату офіційно підтвердили 29 червня 2025 року, коли під час відбиття російської повітряної атаки загинув пілот Максим Устименко.