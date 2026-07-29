Ракета, якою росіяни атакували Київщину, складається з російських та білоруських деталей

Українські фахівці дослідили ракету «Орєшнік», якою росіяни атакували місто Біла Церква на Київщині 24 травня. За даними експертів, вона повністю складається з деталей російського та білоруського виробництва. Про це у середу, 29 липня, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, перадає «Суспільне».

Як розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, ракета «Орєшнік», якою росіяни атакували Київщину у травні, складається з деталей російського та білоруського виробництва, виготовлених у 2023-2025 роках. Хоча ракета має деталі, які виготовили значно раніше. Зокрема, ракета містила деталь, виготовлену у 2012 році.

«По даному зразку ми визначили, що 2012 року виробництва є один компонент. Це найстаріший із даного зразка. Орєшнік, як Франкенштейн, збирається. Технологія вже шістдесятих років, тому є випадки, коли є компоненти і ранішого походження», – розповів Владислав Власюк.

Також фахівці встановили понад 40 підприємств, які виробляли деталі для «Орєшніка», серед них білоруські «Транзистор» та «Інтеграл». Більшість із них уже перебувають під санкціями, повідомив Владислав Власюк. Крім того, Україна передала партнерам перелік інших заводів, причетних до виробництва ракети, щоб до них також застосували санкційні обмеження. За словами Власюка, це не дозволить миттєво зупинити виробництво «Орєшніка», проте може суттєво послабити російський військово-промисловий комплекс.

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«Чи можна лише санкційними рішеннями повністю зупинити виробництво “Орєшніка”? Мабуть, ні. Але чи можна створити достатній санкційний тиск на те, щоб загалом ВПК функціонував гірше та починав відставати за технологіями? Так, це можливо. І саме це, власне, і відбувається», – зазначив Владислав Власюк.

Нагадаємо, вперше росіяни атакували Україну балістичною ракетою класу «земля – земля» «Орєшнік» 21 листопада 2024 року, вдаривши по Дніпру. Вдруге ракету «Орєшнік» окупанти застосували в ніч на 9 січня 2026 року для атаки на обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Втретє під атаку російського «Орєшніка» 24 травня 2026 року потрапили три гаражі у місті Біла Церква на Київщині.